Buzağı desteği ödemelerine yarın başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteği ömelerine yarın başlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.