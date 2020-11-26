Buzağı desteği ödemelerine yarın başlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın yarın ödenmeye başlanacağını bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteği ömelerine yarın başlanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.