Çarşamba'da 10 yıl sonra ilk pancar hasadı

11 Ekim 2020

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989'da üretime başlayıp 2011 yılına kadar faaliyet gösterse de bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi ve yeterli şeker pancarı ekilmemesi sebebiyle yaklaşık 10 yıl önce üretime ara vermişti.

Geçen yıl Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere yerel yöneticilerin büyük gayreti ve şeker pancarı ekim sözü verilmesi üzerine Türkşeker, fabrikayı yeniden açma kararı aldı.

Türkşeker'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi" sayesinde 10 yıl aradan sonra Çarşamba'da ilk şeker pancarı hasadı gerçekleşti.

Yeni sistemle Türkşeker'in pancardan sonra ekilecek ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını ödeme desteği üzerine çiftçiler de yeniden şeker pancarı ekmeye yöneldi.

"Çarşamba'da başarı hikayesi yazılıyor"

İlk şeker pancarı hasadını tarlada çiftçilerle beraber yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra şeker pancarı hasadını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Doğan, bu yıl yaklaşık 1.000 hektarlık bir alanda ekim gerçekleştirildiğini ve şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında bir üretim beklendiğini aktardı.

İlk hasatla Türkiye ortalaması 6-7 ton/dönüm olan üretimin birçok tarlada 14 ton/dönüm verime ulaşmasıyla toplam üretimin 75 bin tonun üzerine çıkabileceğini bildiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bu hafta içinde Çarşamba'da şeker pancarı hasadı başladı. Verim, iyi bakılmış tarlalarda Türkiye ortalamasının 2 katı. Pandemi nedeniyle açılışı geciken şeker fabrikasının bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor. Çiftçilerimiz, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki 2 yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda. Türkşeker, bu kapsamda çiftçilerimize destek oluyor. Çiftçimizin pancardan sonra ekeceği ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödüyor. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi, münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor."

Doğan, Türkşeker'in, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ve çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırımı Samsun'a kazandırmış olacağını söyledi.

Şeker pancarı hasadı yapan çiftçi İrfan Öztürk'ün sevincini birlikte yaşadıklarını ifade eden Doğan, hasat sevincine Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile birlikte ortak olduklarını belirtti.

Doğan, Çarşamba'da bir başarı hikayesi yazıldığını belirterek, tüm çiftçilerin bereket dolu bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Hasat yapan çiftçiler de Türkşeker ve yerel yöneticilerin dayanışma içinde çalışmasıyla beraber pandemiye rağmen çok güzel ve örnek gösterilecek neticeler aldıklarını söyledi.

Şeker pancarı ekim tavsiyesi

Şeker pancarı üreticisi çiftçi Ekrem Çubuk da (62) gençlik yıllarından beri şeker pancarını çok sevdiğini ve yıllarca üretimini yaptığını anlattı.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar açılmasıyla birlikte hemen şeker pancarı ekimine başladığını ifade eden Çubuk, 300 dönümlük bir alana şeker pancarı ektiklerini ve 3 bin ton hasat almayı planladıklarını kaydetti.

Çubuk, şimdiki şeker pancarı tohumlarının daha iyi olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz şeker pancarı ekmekten kaçınmasın. Şu andaki şeker pancarlarının verimi, eskiye göre yüzde 30 fazla. Şeker pancarları daha iyi ve daha tonajlı. Geçmiş yıllarda ürettiğimiz pancarlar bu kadar iyi pek olmamıştı. Hiç sulama yapmadık. Toprağı ve araziyi iyi hazırladığımız için son 20-25 gün öncesi yağmura kadar kuraklığa dayandı. Çiftçilerimizin severek bu pancar üretimini yapmasını isterim." ifadelerini kullandı.