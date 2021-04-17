Çay toplama işçisinin günlüğü belli oldu

Necati TUZCU

Rize’de 2021 yaş çay hasadının başlamasına kısa bir süre kala yetkililer sezonun iyi geçirilebilmesi adına tavsiye niteliğinde kararlar aldı.

Toplantıda, çay toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yemek dahil ve en az 250 kg çay toplamak şartı ile günlük net ücretin 200 olarak belirlenmesi tavsiye edildi. Ayrıca kiloyla çay toplayanların ücreti kg başına 0,95 lira olarak belirlenirken ton fiyatı 950 lira olarak tavsiye edildi. Kararların uygulanmasında birliktelik çağrısı vurgulanarak çay müstahsillerinin ve ziraat odalarının ortak bir tutum sergilemesi tavsiye edildi.