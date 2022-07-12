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ÇAYKUR 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün alımlarının başlamasından sonra 10 günde üreticiden 3 bin 668 ton yaş çay aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle üretim yapılan bölgelerin önemli kısmında yaş çay, ikinci sürgünde de hasat için yeterli olgunluğa ulaşamadı. Üreticiler, uygun hale gelen bölgelerde ise yaş çay hasadını sürdürüyor.

ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarının başlamasının ardından geçen 10 günde üreticiden toplam 3 bin 668 ton yaş çay aldı.

Kurban Bayramı süresince alınan yaş çay miktarı ise 290 ton oldu. Alımların aksamaması için nöbetçi fabrikaların bayram boyunca hizmet verdiği öğrenildi.

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