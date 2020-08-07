ÇAYKUR, 2. sürgünde 232 bin ton yaş çay alımı yaptı

07 Ağustos 2020

NECATİ TUZCU / RİZE

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs ve ikinci sürgün yaş çay alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İkinci sürgün çay alımlarında sona geldiklerini söyleyen Alim, "Bu güne kadar ikinci sürgün döneminde üreticilerimizden 232 bin ton, toplamda ise 480 bin ton çay alımı yapıldı. Üreticilerimizden dekar başına günlük çay alımlarımız en az 40 kilogram ve üzerinden devam etmekte olup her geçen gün yapılacak artışlarla inşallah sürgün sürecini tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Genel müdürlük olarak COVID-19 ile ilgili tüm önlemleri aldıklarını ve tüm işletme müdürlüklerine ve personele gerekli uyarıların yapıldığını anlatan Alim, şunları kaydetti:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada ve özellikle ülkemizde alınan tedbirler paralelinde teşekkülümüzce de ilk günlerden itibaren aynı minvalde ve ciddiyetle çalışmalar yapılmı, önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak kampanya dönemine başlanmıştı. Ülke genelinde normalleşme süreci içerisinde bile hiçbir hafifletici değişikliğe gidilmeksizin mevcut talimatlarımız doğrultusunda davranılarak çay alımları ve üretim süreci sürdürüldü. Ancak son günlerde maalesef toplumsal ihmal ve mevsim şartlarının oluşturduğu rehavet sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de hastalık seyrinde artış oldu. Bu bağlamda teşekkülümüzde de son dönemlerde birkaç fabrikamızda münferit vakalar oldu ve ilgili personellerimizle alakalı gerekli işlemler derhal yapıldı. İşyeri müdürlüklerimiz tarafından yapılan tahkikat neticesinde hastalığa maruz kalan birkaç çalışanımızın görev yaptıkları birim ve çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun, en az çalışanın olduğu soldurma veya kıvırma üniteleri çalışanları olduğu anlaşıldı. Dolaysıyla hastalığın iş yeri merkezli bulaş olmadığı, dışarıdan veya başka etkileşimlerden kaynaklanabileceğini tahmin ediyoruz."

"Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor"

Teşekkül olarak her ihtimale karşın mesafe, maske ve temizlik kurallarının en üst seviyede uygulanmasına yönelik olarak işletme müdürlüklerine yeniden uyarılar yaptıkları ve daha dikkatli davranmaları gerektiğini hatırlattıklarını söyleyen Yusuf Ziya Alim, "Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Çalışma arkadaşlarımızın da doğru uygulama ve kurallara uyma noktasında görevli ve yetkili personellerimize yardımcı olmaları gerekiyor. Pandemi döneminin seyri ve vakaların artış trendi; mücadelenin henüz bitmediğini, bireysel ve toplumsal olarak kurallara mutlaka uyulması gerektiğini bütün millet olarak bizlere bir süre daha sabırlı ve kararlı davranmamız gerektiğini maalesef çok acı bir biçimde yaşatarak hatırlatıyor." dedi.