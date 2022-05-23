ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde 20 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile yaş çay alım kampanyasının 16 Mayıs'ta başladığını ve bugüne kadar 20 bin ton alım yapıldığını bildirdi.

Kampanyanın serbest alım şeklinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla 20 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Müstahsillerimiz olgunluk seviyesine gelen ürünlerini bekletmeden hasat etmeleri menfaatlerinedir. Kurumumuz 47 yaş çay fabrikasıyla alımlara devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​