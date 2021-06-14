ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde 252 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2021 yılında yaş çay alımlarına devam ediyor. ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, birinci sürgün yaş çay döneminde toplam 252 bin ton yaş çay alımı yapıldı.

Alımların kapasitenin üzerinde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün itibarıyla 252 bin ton yaş çay alımı ile 2020 yılı birinci sürgün alımlarını geçmiş bulunmaktayız. Bu da göstermektedir ki alımlarımız 29 günde geçen yıl yapılan alımın üzerine çıkmıştır. Ayrıca tüm üreticilerimizin ÇAYKUR'a yönelmesi sonunda tam kapasite alımlar ve üretim devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaş çay alımlarına bugünden itibaren limitler artırılarak devam edileceği kaydedildi.