ÇAYKUR, birinci sürgün yaş çay alımına başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2022 yılı birinci sürgün alımlarına başladı. Pazar ilçesinde üreticilerle yaş çay toplayan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, burada çay üretimi ve alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi olduğunu belirten Alim, hasada uygun hale gelen bölgelerde yaş çay alımlarının başladığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne bağlı 47 fabrikanın bugün itibarıyla alım için hazır halde olduğunu kaydeden Alim, yaş çay sezonunda birçok iş kolunun aktif hale geldiğini aktardı.

Alim, geçen yıl Doğu Karadeniz'de 17 Mayıs'ta başlayıp 24 Ekim'de sona eren yaş çay alım sezonunda ÇAYKUR'un, 860 bin 384 ton ile kurulduğu günden itibaren en yüksek alımını gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

"Çay filizinin kilogramını 1000 lira yaptık"

Çayın kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyen Alim, şöyle konuştu: "Hava şartları çok iyi. Artvin ilinde, Pazar ve İyidere ilçelerinde çay toplayanlar var. Çayın üzerine karın fazla kalması toprağı havalandırmış olmasından dolayı bu yıl kaliteli, temiz bir çay hasadı olacağını düşünüyoruz. Bugün itibarıyla kampanya açıldı. Dekara 600 kilogram kota belirledik. Taze kaliteli çay üretebilmek için 'Kampanya 1, çaylığa gir.' mantığı ile bugünden itibaren hasada başlamalarını istiyoruz."

Her yaşta üreticinin çaylığa girmesini istediklerini kaydeden Alim, “Bu nedenle beyaz çay olarak adlandırdığımız çay filizinin kilogramını 1000 lira yaptık. Bu anlamda üreticilerimizin daha farklı hevesle bahçeye girip ürününü bize teslim edeceklerine inanıyorum." dedi.