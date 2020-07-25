ÇAYKUR haziran ayı yaş çay bedellerini Pazartesi'den itibaren ödemeye başlayacak

25 Temmuz 2020

Genel Müdür Vekili Alim, yaptığı açıklamada, 7 Temmuz’da başlayan ikinci sürgün alımlarının devam ettiğini ve fabrikaların tam kapasite ile çalıştığını kaydederek, ikinci sürgünde bugüne kadar 130 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Alim, kontenjan oranına da kademeli olarak artış yaptıklarını ve artışın kademeli olarak devam edeceğini belirtti.

Alim, Haziran ayına ait üreticilerden alınan yaş çaya karşılık 500 Milyon civarında bir ödeme gerçekleştireceklerini ve 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren çay bedellerini üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını belirterek, ödemelerin 4 gün süreceğini ve üreticilerin hesaplarındaki bedelleri bir gün sonra çekebileceklerini kaydetti.

ÇAYKUR’un 30 Temmuz’da sona erecek olan Haziran ayı ödemelerinin ardından organik yaş çay farklarını da ödeyeceği bilgisine ulaşıldı.