ÇAYKUR, ikinci sürgün dönemi yaş çay alım kotasını belirledi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün dönemi yaş çay alım kotasını belirledi. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.
Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.
Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.