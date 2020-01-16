ÇAYKUR, özel sektöre çay satışına başladı

16 Ocak 2020

Necati TUZCU

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında özel sektöre tasnifli (paketsiz) kuru çay satışına başladıklarını kaydetti.

Son 2 yılda yaş çayda ÇAYKUR tarihinin en yüksek 3 alımından ikisinin yapılması dolayısıyla kuru çay üretiminde de büyük bir artış sağladıklarını kaydeden Alim, üretilen çayların satışı noktasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında pazar arayışlarının sürdüğünü ve çalışmalar yapıldığını belirtti. Bu çalışmalardan bir tanesinin de özel sektöre kuru çay satışının yapılmasının yer aldığını kaydeden Alim, bazı özel sektör firmalarından gelen teklifler üzerine görüşmeler yapıldığını ve yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandığını söyledi.

Yapılan anlaşmalarla birlikte bugün itibariyle özel sektör firmalarına 16 bin ton tasnifli kuru çay satışı yapıldığını sözlerine ekleyen Alim, satışların ÇAYKUR’a önemli bir gelir getireceğini kaydetti.





ÇAYKUR'dan bir ilk

ÇAYKUR'dan, Doğuş Çay'a 10 bin ton kuru çay satışı için anlaşmaya varıldığı ve ÇAYKUR'a ait fabrikalardan Doğuş Çay paketleme tesislerine kuru çay nakliyesine başladığı öğrenildi.

Ayrıca, ismi öğrenilemeyen Arhavili bir özel sektör firmasına da 5 bin ton kuru çay satışı yapıldı. ÇAYKUR'un bu satışları piyasa koşullarına uygun rakamlarda gerçekleştirdiği öğrenildi.