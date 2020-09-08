ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay aldı

08 Eylül 2020

Necati Tuzcu

İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamada günlük kapasite üzeri alımlar yapıldığı ve 1 Eylül’de açılan 3. sürgün yaş çay alımında geride kalan ilk haftalık zaman dilimi içerisinde 50 bin ton, 2020 yılı boyunca ise 569 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik imkânların seferber edilerek geçmiş yılların üçüncü sürgün dönemlerinde hiç olmadığı kadar bu dönemde alım limitlerinin üzerine çıkıldığı ve ortalama 10 bin ton günlük yaş çay alımı gerçekleştirildiği belirtilerek, “1 Eylül'den itibaren başlayan üçüncü sürgün alımlarımız devam etmekte olup bu güne kadar 50 bin ton, yıl genelinde ise 569 bin ton çay alımı yapılmıştır. Geçmiş yılların üçüncü sürgün dönemlerinde hiç olmadığı kadar bu dönemde alım limitlerimizin üzerine çıkılarak ortalama 10 bin tonlar gibi günlük çay alımları gerçekleştirilmekte ve karşılığında tam kapasite üretim yapılmaktadır. Bilinmeli ki; sorunsuz, kesintisiz çay alımı ve üretimi yapabilmek için bütün idari ve teknik imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.” denildi.



Açıklamada, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kararlılıkla devam ettirildiği ifade edilerek, “Teşekkül olarak pandemi döneminde aldığımız tedbirlere kararlılıkla devam edilmekte olup hastalık bulaşma veya bulaştırma riskini en aza indirebilmek için üreticilerimizin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.