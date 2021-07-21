ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği, bugünden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.

Kentte yaşanan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği ve yapılan çalışmalar sonucu bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği ifade edilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve beraberindeki ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Alim'in, Rize'nin yanı sıra Trabzon ve Artvin'de denetimlerde bulunduğu, üretici, çalışan ve sanayicilerin de bayramını tebrik ettiği kaydedildi.

ÇAYKUR'un yıllık 200 bin tona yakın çay ithal eden Pakistan pazarına girmek için başlattığı çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk düzeyinde resmi temaslarını sürdüren ÇAYKUR'un, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha ile Rize'de görüşmelerde bulunduğu belirtildi.