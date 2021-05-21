ÇAYKUR: Yaş çay alımlarında günlük işleme kapasitesinin üzerine çıkıldı

Necati TUZCU

RİZE- ÇAYKUR, yaş çay alımlarında günlük çay işleme kapasitesinin üzerine çıkıldığını bildirdi. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, günlük çay işleme kapasitesinin üzerine çıkıldığından bölgesel olarak kontenjan uygulamasına geçilmek zorunda kalındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bugün itibariyle toplam 23 bin ton yaş çay yaprağı satın alınmıştır. 20 Mayıs tarihinde 9.980 ton yaş çay alımı gerçekleştiğinden ve bilindiği gibi kapasitenin üzerine çıkılmıştır. Bu nedenle ilk gün 100 kg dan başlayan alımlar bölge, bölge 50, 30, 20 kg şeklinde devam etmektedir.” denildi.

Çay üreticilerine acele etmemeleri ve günlük kontenjanları kadar çay toplamaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Üreticilerimiz çay toplamada acele etmeden günlük satabilecekleri kadar çay toplamalarını istirham etmekteyiz. Çayı toplayıp bekletmenin kaliteyi bozduğu bilinmektedir. Çayın en iyi bekleyeceği yer bahçedir. Sabırla hasada devam edelim temennisiyle sağlık huzur ve bereketli günler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR’un 8 bin 600 tonu siyah çay olmak üzere 9 bin 100 ton günlük yaş çay işleme kapasitesi bulunuyor.