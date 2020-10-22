ÇAYKUR, yaş çay ödemelerini ekim sonu gerçekleştirecek

22 Ekim 2020

NECATİ TUZCU - RİZE

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, yaş çay ödemeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, eylül ayı yaş çay bedeli olan 695 milyon liranın gelecek hafta sonu üreticilerin banka hesabına aktarılacağını söyledi.

2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde üreticiye toplamda 2 milyar 430 milyon lira yaş çay bedeli ödemesi yapıldığı bilgisini veren Alim, "Önümüzdeki hafta sonu üç günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.

Öte yandan Alim, ÇAYKUR'un organik yaş çay alımının 35 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 115 milyon lira teşvik ödemesi yapıldığını açıkladı.