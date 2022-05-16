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Çaykur'dan çaya yüzde 43.7 zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) çaya ortalama yüzde 43.71 zam yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize-Artvin Havalimanı açılışında yeni yaş alım fiyatını duyurmasının ardından ÇAYKUR, çaya zam yaptı.

Yeni fiyat listesini toptan satış yapan şirketlere gönderen ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı açılışında 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklamıştı.