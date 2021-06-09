ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

ÇAYKUR, üreticilerin çayını alabilmek için gerekli bütün adımların atıldığı duyurdu. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun, 17 Mayıs'ta başlayan yaş çay alımlarına kapasitesini zorlayarak devam ettiği belirtildi.

Kapasitelerinin, önceden de açıklandığı gibi günlük 9 bin 50 ton olduğu, alımların günlük kapasitenin çok üzerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Şöyle ki alımlarımız günlük 9 bin tonla 10 bin 500 ton arasında değişmektedir. 47 işletmemizde yoğun bir şekilde günlük 9 bin 200 ton ile 9 bin 400 ton arasında çay işlenmekte ve üreticilerimizin çayını alabilmek için gerekli bütün adımlar atılmaktadır. Çay hasadı bugün itibarıyla 24. gününde ve belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Kotasını doldurarak ayrılan ve alımların düştüğü alım yerlerimizde kontenjan limitleri kontrollü şekilde artırılmaktadır." ifadelerine yer verildi.