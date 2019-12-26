Çetin: Antalya ve Arjantin tohumculuk işbirliği yapabilir

26 Aralık 2019

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, tarım ülkesi Arjantin ile Antalya arasında sera teknolojileri ve tohumculukta işbirliğinin geliştirilebileceğini belirtti.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Mastropietro . ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. Konuk Arjantin Büyükelçisine Antalya ekonomisi ve ATSO çalışmaları ve hakkında bilgiler veren Başkan Çetin, Arjantin ile de güçlü bağlar kurmak istediklerini söyledi.

Antalya'nın turizm ve tarım ağırlıklı ekonomiye sahip olmasına rağmen çevreci sanayinin de gelişmeye devam ettiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti.

''Antalya yılı 16 milyonun üzerinde turistle kapatıyor. Önümüzdeki yıllarda Arjantin'den gelen kişi sayısını artırmak isteriz. Arjantin’in de bir tarım ülkesi olduğunu biliyoruz. Antalya ülkemizin yaş meyve-sebze üretim merkezi konumundadır. Sera teknolojileri, tarım kimyasalları, tohum ve bunlara benzer tarımın her alanında öne çıkan firmalarımız var. Bu firmalarımızın da ben Arjantin’de önemli bağlantılar geliştirebileceğine inanıyorum.''

Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Mastropietro da Antalya ile Arjantin arasındaki ticaret hacmini artırmak için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Mastropietro, ''Yeni hükümetimiz ticaretin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Bu açıdan Antalya da güçlü ilişkiler kurabileceğimiz çok önemli bir kent'' dedi.

Antalya Arjantinli turistlerin gözdesi olabilir

Antalya’nın, Arjantin halkının çok seveceği bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken Konuk Büyükelçi Mastropietro, şöyle devam etti. ''Vatandaşlarımız Avrupa ülkelerini gezmeyi çok seviyorlar. Kültürel turların yanı sıra deniz, kum ve güneş için seyahat eden çok sayıda Arjantinli bulunuyor. Antalya, vatandaşlarımız için hem doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle hem de denizi, kumu ve güneşiyle vazgeçilmez bir destinasyon olabilir. Direkt uçuşların olmaması Arjantin'den gelecek turist sayısını düşürüyor olabilir. Turizm acenteleri İstanbul ve Antalya’nın bir arada görülebileceği turlar düzenleyebilirler.''

Türk dizileri Arjantin'de ilgi görüyor

Son yıllarda Arjantin'de Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Büyükelçi Mastropietro, sözlerini şöyle tamamladı:

''Antalya’nın da ülkemizde daha iyi tanıtılması için Antalya'da çekilecek bir dizinin Arjantin'de pazarlanması çok yararlı olacaktır. Antalya’nın böyle bir proje ile çok daha fazla turist çekebileceğini düşünüyorum. Antalyalıları ve yatırımcıları Arjantin’e davet ediyorum. Kentinizde yaşayanların mutlaka Arjantin’i görmesini tavsiye ediyorum. Ülkemizde bulunan turizm birliği ile sizleri bir araya getirerek karşılıklı işbirliğimizi arttırmayı umuyoruz. Ülkemiz ile Antalya arasındaki ekonomik faaliyetlerin gelişeceğine inanıyorum.''