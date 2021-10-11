Ceviz üreticilerinden 4 destek talebi!

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de yıllık tüketilen 150 bin ton cevizin yüzde 70’inin ithal edildiğini belirten ceviz üreticileri, üretimin artırılması için devletten 4 talepte bulundu. Sektörün önü açık ve potansiyeli yüksek olduğunu vurgulayan Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, “Şayet bizim hayati bulduğumuz devlet destekleri uygulanabilirse önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde ithalat bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir” dedi.

Kaçak giriş yüzde 30 mertebesinde

Üyelerinin yaklaşık 35 bin dekar alanda ince kabuklu chandler ceviz üretimi yaptıklarını söyleyen Ergüder, “önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 20 bin ton civarında rekolte artışı bekliyor. TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de yılda 225 bin ton ceviz üretiminin yapılıyor. Bunun ticari geçerliliği yok. Bizim tahminimiz göre rekolte 65 bin ton. Yıllık 150 bin ton ve kişi başı yaklaşık 2 kilogram tüketimle Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada” diye konuştu. Ergüder, “Geçen yıl ithalatı yapılan 90 bin tonun 50 bin tonu ABD’nin Kaliforniya eyaletinden ve 15 bin ton Şili’den, 13 bin tonu ise Çin'den yapıldı. Bunun yanı sıra yüzde 30 oranında ülkeye kaçak yollardan ceviz girişi yapılıyor. Bu da bizi rekabette oldukça etkiliyor” dedi.

Girdi maliyetleri önemli sorun teşkil ediyor

Türkiye’de Trakya, Ege, Konya, Erzincan, Adıyaman gibi yerlerde üyelerinin üretim yaptığını bildiren Ergüder, bu yıl yaklaşık 65 bin ton rekolte beklediklerini iletti. Girdi maliyetleri gübre ve ilaç fiyatları yüzde 70 ile yüzde 140’a kadar çıktı. Elektrikte tarımsal uygulama almamıza rağmen inanılmaz yüksek rakamlarda çıkıyor. Yine hasatta işçi bulmak da sorun teşkil ediyor” diye konuştu.

Ceviz üreticileri ne istiyor?

1- GÜMRÜK VERGİSİ

Uzun yıllardır yüzde 43’te kalan gümrük vergisinin bugün yüzde 4’e düşürüldüğünü aktaran Ergüder, “Kayıt dışılığın önlenmesi maksadıyla indirilen gümrük vergileri önümüzdeki engellerden bir tanesi. Bizim için ya eski rakamlara dönülsün ya da hasat ve satış dönemi olan 15 Eylül - 15 Ocak gümrük vergilerinde bir yükseltme yapılsın. Korumacılık tanınması gerekiyor. Uygulanan yüzde 4, sıfır vergi anlamına geliyor. Muzda uygulanan vergi gibi bizim sektöre de uygulanabilir” ifadelerini konuştu.

2- İHTİSAS GÜMRÜĞÜ

Eğer ihtisas gümrüğü kurulursa Türkiye’ye giren ürünler bir yerden girmek zorunda kalacağını belirten Ergüder, “Böylece ithalatla ilgili verilerin daha sağlıklı şekilde alınacak. Dernek olarak ihtisas gümrüğünde bir laboratuvarın kurulmasına da talibiz” dedi.

3- ENVANTER KAYDI

Türkiye’deki verilerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik ÇKS kaydıyla belirlenebileceğini bildiren Ergüder, “Bizim ürünümüzde devlet desteği yok. Destekle bunu kayıt altına alınabilir. 500 kilogramlık bir miktarla üreten kişi bunu belgelerse ve bundan da faydalanırsa ne kadar cevizi varsa kayıt altına alınır” diye konuştu.

4- KDV SORUNU

Alet ve edevatla ilgili bütün yatırımlarını yüzde 18 KDV ile yaptıklarını açıklayan Ergüder, “Ürünlerini ise yüzde 1 ile satıyoruz. Adil değil. Bu konuda da bir düzenleme talep ediyoruz” dedi.