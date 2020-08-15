Ceylanpınar'da ayçiçeği hasadı başladı

15 Ağustos 2020

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan yaklaşık 636 bin dekar alanda arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştirilen Ceylanpınar Tarım İşletmesi, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor.

İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor.

Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas bir şekilde yürütülüyor.

"Yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz"

İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu, 9 Ağustos'ta başladıkları ayçiçeği hasadını 25 biçerdöverle sürdürdüklerini söyledi.

Hasadın bereketli olduğunu, dekar başına yaklaşık 300 kilogram ürün beklediklerini belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Ayçiçeğinde güzel ve verimli bir sezonu geride bıraktık. Ayçiçeğini aslında münavebe olarak ekiyoruz ve bölge çiftçisine de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin de bize bakarak münavebe amaçlı ayçiçeği ekmesini istiyoruz. Burada ürettiğimiz ayçiçeğiyle yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz."

Ürünün kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Tanrıkulu, ayçiçeklerinin Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla satışa çıkarıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, yetiştirdikleri ayçiçeğiyle hem ülke ekonomisine hem de yağ sanayine katkı sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA