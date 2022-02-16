CHP'li Adıgüzel: Türkiye'de arılar açlıktan ölüyor

Daha önce de Meclis'teki açıklamalarında konuyu dile getirdiğini belirten Adıgüzel, basın toplantısına arıcılık kıyefetiyle katıldı.

Türkiye'nin her tarafından arıcılardan videolar, resimler geldiğini belirten Adıgüzel, bal üreticilerinin, arılara kışlık yiyecek olarak verdikleri şekeri temin edemediklerini belirterek, "Fakat bazı torpilli arıcılara şeker veriliyor. Burada ayrımcılık var. Bu cinayettir. Arıları bilerek öldürmek aynı zamanda ihanettir." dedi.

Arıcıların üst kuruluşu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğinin şu anda 50 bin üyesi olduğunu belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Hükümet bu kuruluştan memnun olmadığı için tıpkı barolar ve diğer kurumlarda yaptığı gibi bir paralel yapı oluşturdu. Bunun adı Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP). Bu kuruluşun bin 500 üyesi var. Hükümet TAHAP'ı hem Bakanlık hem milletvekilleri düzeyinde desteklemektedir ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğine şeker vermemektedir. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğine kovan başına 1 kilo, TAHAP'a 36 kilo verilmiştir. Bir kovanın kullanacağı şeker miktarı 10 kilodur. Fazlası diğer arıcılara ve piyasaya satılmaktadır.

Türkiye'de arılar açlıktan ölüyor. Türkiye'de arıları, hükümetin yanlı tutumu ve arılara bilerek şeker verilmemesi öldürmektedir. Bir kurumu gözetmesi ve desteklemesi öldürmektedir. Bu hak mıdır, reva mıdır? Burada açık bir cinayet var, katilleri de bellidir. Arıların hayatı üzerinden siyaset ve ticaret yapmak alçaklıktır. Milyonlarca arı ölmüştür, ölmeye de devam etmektedir."

Adıgüzel, basın toplantısının bir kısmını, basın kapısının önünde arıcılık kıyafeti giyerek ve arı körüğü yakarak gerçekleştirdi.