Çiftçi destek ödemeleri bugün başlıyor

21 Şubat 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi desteklemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere tek seferde ödenecekleri 21 Şubat saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA