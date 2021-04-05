Çiftçi destek ödemeleri nasıl sorgulanıyor?
Çiftçi destek ödemeleri tarım ile uğraşan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre toplamda 362 milyon Türk Lirası ödenek ayrılan tarım destek ödemeleri e-Devlet'ten T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi destek ödemelerinin ilkbahar döneminde yapılacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre desteklerinin yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububatlar için destek de artırıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemeleri kapsamında 362 milyon Türk Lirası desteği verileceğini söyledi.
Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL,
Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL
Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL
Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.
Tarım destek ödemeleri nasıl sorgulanır?
Tarım destek ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Çiftçiler e-Devlet kapısına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetlerinden destek ödemelerini sorgulayabiliyor.