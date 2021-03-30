Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemeleri nereden sorgulanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi destek ödemelerinin ilkbahar döneminde yapılacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre desteklerinin yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububatlar için destek de artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemeleri kapsamında 362 milyon Türk Lirası desteği verileceğini söyledi.

Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL,

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.

Tarım destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Tarım destek ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Çiftçiler e-Devlet kapısına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetlerinden destek ödemelerini sorgulayabiliyor.