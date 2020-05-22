Çiftçi elektrik ve su borcunu yüzde 9 sabit faizli kredi ile kapatabilecek

22 Mayıs 2020

Ali Ekber YILDIRIM



Ziraat Bankası tarafından çiftçinin birikmiş elektrik ve su borcunu ödemesi için başlatılan kredi uygulamasıyla ile çiftçi birikmiş elektrik ve su borcunu kapatmak ve üretime devam etmek için 36 ay vadeli ve yüzde 9 sabit faizle kredi kullanabilecek. Kredi çiftçiye değil, alacaklı şirket veya kuruma ödenerek borç kapatılacak.

Çiftçinin son dönemde en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi elektrik ve su fiyatındaki artışlar. Bu nedenle elektrik ve su borçları ödenemezken bazı enerji dağıtım firmaları bu kritik dönemde elektrik kesintisi yapmaya başladı. Üretici borcunu ödeyemediği için elektriği kesilirken bundan tarımsal üretim de olumsuz etkilenmeye başladı.

Yüzde 9 sabit faizli kredi ile borç kapatılacak



Ziraat Bankası, tarımsal üretimin devam etmesi ve çiftçinin elektrik ve su borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, bu kredi ile çiftçilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatılacağını söyledi. Pişmaf, çiftçilerin bu amaçla kullanacakları kredinin yüzde 9 sabit faizli olacağını ve 36 aylık süre içinde ödeyebileceklerini ifade etti.

Elektrik su kesintisi olmadan üretime devam edilecek

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, tarımsal krediler kapsamında gübre,zirai ilaç gibi elektrik ve su için de çiftçilere bugüne kadar uygun şartlarda kredi kullandırdıklarını belirterek: "Çiftçilerin elektrik ve su ile ilgili ödemeleri zaman zaman aksatmaları, elektrik ve sulama borçlarının birikmesine, geciken, ödenmeyen borçlar nedeniyle su kullanımının yasal olarak engellenmesi üretimde aksamalara neden olabilmektedir. Başlattığımız bu yeni kredi uygulaması ile çiftçinin birikmiş elektrik ve su borcunu kapatarak üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle “elektriğim, suyum kesilir mi?” endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak."

Kredi ve ödeme koşulları

Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik ve su borçlarının kapatılması için kullandırılacak kredi ve kredi ödeme koşulları özetle şöyle:

1- Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Ziraat Bankası'na 36 ay vadeli yüzde 9 sabit faizle ödeyebilecekler.

2- Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor.

3- Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası Şubesi’ne müracaat edebilecekler.

4- Banka gerekli çalışmaları yaparak kredi limitini belirleyecek. Kredi üreticiye ödenmeyecek, doğrudan ilgili kurumun/şirketin hesabına aktarılarak birikmiş borçların kapanması sağlanacak.