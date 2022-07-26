Çiftçi prim desteği: Arpa ve buğday prim desteği ne kadar oldu?

Çiftçi prim desteği konusunun detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arpa ve buğday mahsullerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan çiftçilere prim desteği verilecek.

Buğday desteğinde kilogram başına 1 Türk lirası, arpa desteğinde ise kilogram başına 50 kuruş prim ödemesi yapılacak. Çiftçi prim desteği ödemelerinden satışlarını belgelendiren arpa ve buğday üreticileri yararlanabilecek.

Çiftçi prim desteği nasıl alınır?

Arpa prim desteği ve buğday prim desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 1 Eylül 2022 tarihine kadar ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satmaları ve 16 Eylül 2022 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Haksız faydalananlara ceza geliyor

Çiftçi prim desteği kapsamında arpa prim desteği ve buğday prim desteğinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.