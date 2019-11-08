Çiftçi, ürettiğini pazarlamak için harekete geçti

08 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Proje kapsamında eğitim alan kursiyerlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tören ile sertifikaları teslim edildi. Törene Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Kürel ve proje yararlanıcıları katıldı.

Proje kapsamında; Bursa’dan seçilen 26 kooperatifin yönetim kurulu üyelerine ve kurumda üretici kooperatifler alanında çalışan 14 personele, konusunda uzman eğitmenler tarafından temel ekonomi, satış ve pazarlama, e-ticaret, markalaşma, lojistik ile kooperatiflere verilen desteklemeler ve hibeler konularında eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül Bursa’nın tarımsal üretim potansiyelinde önemli yeri olan kooperatiflerin daha verimli olması amacıyla ürünlerin pazarlanmasında, paydaşlara katkı sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Kooperatiflerin önemine vurgu yapan Aygül, “Çiftçi üretiyor ama pazarlama ve pazara sunma konusunda bir kısıt yaşanıyor. Farkındalık olması, bundan sonra bu işin ticaret kısmında bilinç oluşturulması adına çok önemli buluyorum. Her kooperatifin ürettiklerini pazarlamasını sağlamak bundan sonraki hedefimiz. Çiftçinin üretimini değerlendirmek ürettiğine değer katmak gerekiyor. Üreticinin ihtiyaç duyduğu temel girdilerin mutlaka toptan biçimde ulaştırılması gerekiyor. Ticarette kooperatiflerin, hammaddelerinin toplu alımında ufak da olsa bir indirim sağlansa çiftçimize büyük katkısı olur. Üretici örgütlerimizin tüm ülkeye örnek olacağınızı düşünüyorum. Onun için bu konuda durmak yok yola devam diyorum” dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ise 2020’de yeni dönem destek programlarının açıklanacağını, yeni projelere açık olduklarını kaydetti.