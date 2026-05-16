Çiftçilere ilk çeyrekte 35,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üreticilere yönelik destek ödemelerini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

Bakanlığın istatistik bülteninden derlenen verilere göre, bitkisel ve hayvansal üretimden kırsal kalkınmaya, tarımsal AR-GE çalışmalarından su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üreticilere destek sağlandı.

2,9 milyon çiftçi desteklerden yararlanıyor

Bakanlık kayıt sistemlerinde yer alan yaklaşık 2,9 milyon çiftçi, tarımsal desteklerden yararlanırken, 2026 yılı için toplam tarımsal destek bütçesi 167 milyar 635 milyon lira olarak belirlendi. Ocak-mart döneminde üreticilere yapılan toplam ödeme ise yaklaşık 35 milyar 643 milyon liraya ulaştı.

İlk üç aylık dönemde yapılan desteklerin yüzde 87’si bitkisel üretim, yüzde 8,8’i hayvansal üretim, yüzde 2,9’u kırsal kalkınma, yüzde 0,9’u tarımsal AR-GE ve yüzde 0,4’ü su ürünleri üretimi için kullanıldı.

En büyük pay bitkisel üretime ayrıldı

Bu kapsamda bitkisel üretime 31 milyar 16 milyon lira, hayvansal üretime 3 milyar 148 milyon lira, kırsal kalkınmaya 1 milyar 23 milyon lira, tarımsal AR-GE çalışmalarına 315 milyon lira ve su ürünleri üretimine 140 milyon lira destek sağlandı.

Bitkisel üretimde en yüksek ödeme temel ve planlı üretim kapsamında yem bitkileri için yapılırken, hayvansal üretimde arıcılık ve çiğ süt destekleri öne çıktı.

Su ürünleri alanında en fazla destek su ürünleri yetiştiriciliğine verilirken, tarımsal AR-GE kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmada ise kırsal kalkınma yatırımları için ödeme gerçekleştirildi.

Arıcılık ve çiğ süt desteği öne çıktı

Bitkisel üretim destekleri kapsamında çiftçilere temel destek için 27 milyar 297 milyon lira, planlı üretim için 2 milyar 608 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için yaklaşık 72 milyon 844 bin lira ve diğer kalemler için 1 milyar 38 milyon lira ödeme yapıldı.

Hayvansal üretimde arıcılık desteği 1 milyar 364 milyon liraya ulaşırken, çiğ süt desteği için 1 milyar 327 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca hayvan hastalıkları tazminatı için 413 milyon lira, diğer destek kalemleri için ise 44 milyon 103 bin lira kaynak aktarıldı.

Kırsal kalkınma ve AR-GE’ye destek

Su ürünleri yetiştiriciliği için 140 milyon lira destek sağlanırken, tarımsal AR-GE kapsamında hayvan gen kaynaklarına 315 milyon lira ödeme yapıldı. Kırsal kalkınma yatırımları için 972 milyon lira, IPARD Ulusal Eş Finansmanı kapsamında ise yaklaşık 51 milyon lira destek verildi.