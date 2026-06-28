Çiftçinin rekolte umudu yabani otlara takıldı: Bütün planlarımızı altüst etti

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Uzun süreli kuraklığın ardından bu sene toprak günlerce süren yağışlı sezonla suya doğarken, çiftçiler de yılın ilk arpa hasadına umutla başladı.

Ancak üreticinin yüksek rekolte beklentisi, tarlaları saran yabani otlarla birlikte düştü.

Yabani ot bütün planları altüst etti

Yaklaşık 400 dönümlük arazide hasada başlayan çiftçi Ahmet Gündüz, "Aşırı yağışlardan verim düştü. 400 dönüm arazim var, kuru tarım yapıyoruz. Sabah saat 05.00'den akşam 21.00'a kadar hasat yapıyoruz. Hasadı iyi bekliyorduk fakat yonca denen yabani ot, bütün planlarımızı altüst etti. Fazla yağmur da ekinlere yaramadı. Geçen seneki rekolteyi yakalarsak bizden iyisi yok" dedi.

Bölgedeki ilk hasadın güney cepheli arazilerde gerçekleştirildiğini belirten çiftçi Hakkı Arslan ise "Elazığ'da yılın ilk hasadını bizim arazilerimizde gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle beklediğimiz verime ulaşamadık" diye konuştu.