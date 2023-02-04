Çiftçiye garantili satış raflara taze sebze geliyor

Başak Nur GÖKÇAM

Proje ile raf fiyatlarında yüzde 20 tasarruf sağlanması hedefleniyor. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, “Şehirde Üretiyoruz; Taze ve Güvenli Tüketiyoruz” mesajıyla “Kent Tarımı” projesini İstanbul’un Göçbeyli Köyü’nde 10 çiftçi ile başlattı. Kızılcaali, Kadıllı ve Aydos ile devam edecek projede İstanbul’dan 100 çiftçi yer alacak.

Önce İstanbul sonra Ankara Proje ile bir yıl içinde İstanbul mağazalarının tüm yeşillik grubundaki ihtiyacının yarısını karşılayacaklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Göçbeyli, Kızılcaali, Kadıllı ve Aydos’ta toplamda 310 dönümlük tarım arazilerindeki ürünlerin alımına başladıklarının da bilgisini verdi.

Projenin, İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir’de de devam ederek büyüyeceğini ve sebzeyle sınırlı kalmayarak şehrin özelliklerine göre üretimin değişeceğini belirten Kartallıoğlu, “Bakliyat ürünlerinde de bölgenin özelliği ve toprak yapısına uygun kent tarımını destekleyeceğiz” dedi. Mesafelerin kısalmasının lojistik ve akaryakıt başta olmak üzere gıda fiyatlarına yansıyan birçok maliyet kaleminden de tasarruf sağlayacağının da altını çizerek, “Bu tasarruf elbette raflara da yansıyacak. Bu ürünlerin raf fiyatlarında yüzde 20 civarında bir tasarruf öngörüyoruz” diye konuştu.

19 tonluk karbondioksit emisyon azaltımı sağlandı

Kent Tarımı projesinin 4 aylık hesaplamalarına göre, 19 ton CO2e azaltım hesaplandığı bilgisini veren Kartallıoğlu, tarım söz konusu olduğunda en büyük meselelerin başında su israfı geliyor. Türkiye’nin bu alandaki en büyük sorunun ise vahşi sulama olduğuna dikkat çeken Kartallıoğlu, “Kent Tarımı projemizde çiftçi kendi harcayacağı suyu kendi ayarlıyor ve damlama yöntemiyle sulama yapıyor” dedi. CarrefourSA olarak kadın istihdamına ayrıca önem verdiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Bu nedenle Kent Tarımı projesinde de çok sayıda kadın çalışanımız olmasına dikkat ettik” ifadelerini kullandı.