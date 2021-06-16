Çiğ süt fiyatı 3 lira 20 kuruş

Ali Ekber YILDIRIM

Gıda Komitesi çiğ süt referans fiyatını 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere litre başına 3 lira 20 kuruş olarak belirledi. Üreticiler prim dahil litre başına 4 TL olmasını istemişti.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 16 Haziran’da toplanarak Gıda Komitesi’nin belirlediği fiyatı görüşerek kamuoyuna açıkladı. Komite, ihtiyaç olması halinde Ocak ayına kadar tekrar toplantı yapılarak fiyatın yeniden ele alınabileceğini de duyurdu.

Destekleme primi 20 kuruş

Ulusal Süt Konseyi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekleme priminin litre başına 0,20 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Destekleme primi litre başına 30 kuruştan 20 kuruşa düşürülmüş oldu.