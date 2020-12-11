Çiğ süt fiyatına 13 ay sonra 50 kuruş zam

Ulusal Süt Konseyi'nin sektör paydaşları ile yaptığı toplantıdan sonra yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ sütün referans fiyatını litre başına 2 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Açıklanan fiyat, 1 Ocak 2021'den 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Fiyat 4 ay sabit kalacak.

Çiğ süt referans fiyatı 15 Kasım 2019'dan bu yana litre başına 2 lira 30 kuruş olarak uygulanırken piyasada oluşan ortalama fiyat 2 lira seviyesindeydi. Üreticiler uzun bir süreden beri maliyetlerin çok yükseldiğini ve fiyatın artırılması gerektiğini dile getirirken, Gıda Komitesi "enflasyonu artırır" gerekçesi ile fiyat artışı yapmadı.getiriyordu.

Fiyat maliyetin altında, üreticiyi memnun etmedi

Çiğ süt üreticileri Ekim ayında yapılan toplantı öncesi referans fiyatın en az 3 lira olmasını talep etmiş ancak fiyat artırılmamıştı. Dün (11 Aralık) fiyat belirlemek için yapılan toplantının öncesinde açıklama yapan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TÜSEDAD) Yönetim Kurulu, fiyatın en az 3 lira 66 kuruş olmasını talep etti. Açıklamada ayrıca fiyatın 15 Aralık'tan itibaren geçerli olması ve 3 ayda bir yeniden belirlenmesi talep edildi. Ancak bu talep kabul edilmedi. Açıklanan 2.80 liralık fiyat talep edilen fiyatın çok altında kaldı. Üreticiler bu durumda süt hayvancılığının sürdürülmesinin çok zor olduğunu ve inek kesiminin devam edeceğini ifade ediyor.

USK kendi verileriyle çelişti

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatla, üretim maliyeti arasında büyük fark oluştu. Konsey'in Kasım ayı itibariyle yayınladığı verilere göre, Kasım 2019'dan Kasım 2020'ye kadar mısır silajı fiyatında yüzde 51, yoncada yüzde 28, saman fiyatında yüzde 41, süt yeminde yüzde 59.6, çiğ süt maliyetinde yüzde 48.3 artış oldu. Konsey, çiğ süt maliyetinin yüzde 48.3 arttığını duyururken fiyat artışı yüzde 23 oranında yapıldı. Üretim maliyeti yüzde 48.3 artarken süt referans fiyatının yüzde 23 artırılması üreticinin zararına üretime devam etmesi anlamına geliyor. Ayrıca, açıklanan 2.80 liralık fiyat, referans fiyat. Çiftçinin ortalama fiyatı 2.5 liranın altında gerçekleşeceği için inek kesiminin devam etmesi bekleniyor.

Prim 40 kuruştan 30 kuruşa düştü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere litre başına ödenen 40 kuruşluk destekleme primi Ekim 2020'den, Nisan 2021 dönemine kadar 30 kuruş olarak uygulanacak. Ekim ayında yapılan toplantıda Ekim, Kasım, Aralık aylarında çiğ süt destekleme priminin 40 kuruş olarak uygulanması kararlaştırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli prim desteğini öne çekerek Temmuz, Ağustos, Eylül ayı primlerini 40 kuruştan ödeyeceklerini "müjde" olarak açıkladı. Temmuz ve Ağustos ödemeleri de 40 kuruştan yapıldı.

Daha önce Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için açıklanan 40 kuruşluk destekleme primi 11 Aralık'ta yapılan toplantıda 30 kuruşa düşürüldü. Ayrıca Nisan 2021'e kadar da 30 kuruş olarak uygulanacak.