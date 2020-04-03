"Çilek ihracatı yeniden başlasın"

03 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin’de hasadı başladığı halde ihracatın durması nedeniyle satış fiyatları gider maliyetlerinin altında kalan binlerce ton çileğin tarlalarda kaldığı belirtiliyor. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, üreticilerinin kayıplarının büyümemesi için ihracatın yeniden başlatacak uygulamaların geliştirilmesi çağrısı yaptı. Son 15 gündür çilek fiyatlarının hızla düşüş gösterdiğini dile getiren Torunoğlu, “Çiftçilerimiz çileğin satış fiyatının maliyetin altına düşmesinden dolayı gün geçtikçe masraflarını ve zararlarını karşılayamaz hale geliyor. Zirai üretim yapamaz duruma gelmekten korkan çiftçilerimiz sorunlarının ilgili mercilere iletilmesini talep ediyor ve tarımsal destek sağlanmasını istiyor” dedi.

“Çilek gibi raf ömrü kısa olan ürünler, gıda sanayisinde değerlendirilmeli”

Raf ömrü kısa olan çilek İhracatının yeniden başlaması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde girişimlerde bulunulması için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Torunoğlu, “Çileğin ve aynı sorunu yaşaması muhtemel olan diğer tarımsal ürünlerimiz için gıda sanayisinin atıl kapasitesinin desteklenerek kullanılıp ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine kazandırılarak değerlendirilmesi için TOBB öncülüğünde yapılacak girişimler sonucunda tarımsal üreticilerimizin en az zararla bu süreci atlatacağına inanıyoruz. Ayrıca bu süreçte Hal Rüsumunun kaldırılması veya asgari seviyeye çekilmesi de olumlu katkı sağlayacaktır. Üreticilerimizin bu noktalarda desteklenmesi ülkemizin tarımsal üretiminde süreklilikte sağlayacaktır” diye konuştu.