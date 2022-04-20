Çözüm marketlerde değil tarlada aranmalı

Ayşe KAYTANUÇAK

DÜNYA Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’de yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretimin yapılamaz hale geldiğini belirterek, tarımdaki sorunları çözmeden gıda sorununun çözülemeyeceğine vurgu yaptı. Yıldırım, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yüksek İstişare Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen “Tarımda Güncel Gelişmeler/ Pandemi, Savaş ve Gıda Krizi” konulu etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. ESO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Yıldırım, “Her gün yeni bir kriz ile karşı karşıya kalıyoruz. Yağda, kırmızı ette, şekerde, gıda fiyatlarında bir kriz var. Çözüm tarlada değil, daha çok markette aranıyor. Etikete bakarak, buradaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Etiket, uygulanan bütün tarım politikalarının bir sonucu. Yaptığınız doğruların da, yanlışların da sonucu etikete yansıyor. Yasaklarla, baskınlarla, komite kurmakla, Hal Yasası’nda değişiklik yapmakla bunun çözülmeyeceği belli. Yıllardır bunu söylüyoruz ancak tarlaya bakmak yerine sürekli etiket üzerinden bu sorun çözülmeye çalışılıyor” dedi.

“Üretmezsek aç da kalırız, kıtlık da yaşarız”

Türkiye’de, tarım ve gıda ile ilgili ciddi sorunların olduğunu işaret eden Yıldırım, “Yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretim yapmak gerçekten kolay değil. Gıda enfl asyonu bizim en çok üzerinde tartıştığımız konulardan birisi. Gıdada yüzde 70 enfl asyon, Türkiye gibi bir tarım ülkesi için çok yüksek. Alım gücünün düşmesi tüketici açısından önemli bir sorun. Birçok üründe dışa bağımlıyız. Türkiye’de dövizdeki artışa bağlı olarak gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Lojistik maliyetlerindeki artış üreteni, tüketeni, ticaret yapanı etkileyen önemli bir sorun. Üretimde dış ticarette bir belirsizlik var” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzünü üretime dönerek, bir üretim seferliği başlatması gerektiğini söyleyen Ali Ekber Yıldırım, “Bugün hiçbir çiftçi ‘ben üretmek istemiyorum’ demiyor. Herkes üretmek istiyor. Ama bu üretimi yapması için o koşulların, uygun şartların sağlanması gerekiyor. Destek ve fiyatlar önceden açıklanmalı, belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Hayvancılıkta yem sorunu çözülmelidir. Türkiye’de üretim yapıldığı sürece açlık da olmaz kıtlık da. Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Türkiye’nin dışa bağımlığını azaltabilmek için Ukrayna’nın yapamadığı üretimi biz yapabiliriz. Türkiye’de bakan değişince politikalarda sil baştan değişiyor. Cumhurbaşkanı 15 Mart’ta üç tane müjde açıkladı. Bu müjdeler üreticinin beklediği müjdeler değil. Çiftçi gübrede, mazotta, yem de bir destek müjdesi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ayrıca pandemi ile birlikte tarım ve gıdada yeni bir dönemin başladığını belirterek, bu süreçte gıda fiyatlarının tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son yayınladığı rapora göre dünyada gıda fiyatlarının yüzde 12,6 oranında arttığını söyleyen Yıldırım, “Tahılda yüzde 17,1, bitkisel yağda yüzde 23,2, şekerde yüzde 6,7, ette yüzde 4,8, sütte ise 2,6 aylık olarak artış oldu. Bu fiyat artışlarının bir diğer önemli nedeni de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalidir" dedi.