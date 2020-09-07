Çukurova, pamuğuna 6 lira istiyor

07 Eylül 2020

ERAY ŞEN



Son yıllarda ekim alanları gittikçe azalan pamuğun, sürdürülebilir üretimi için girdi maliyetlerin azaltılması ve devlet desteğinin artırılması gerektiği dile getiriliyor. Tekstil sektörünün ana hammaddesi olan pamuk için 2020’nin çok kritik bir yıl olduğunu düşünen Çukurova çiftçisi, bu yıl kilo fiyatının en az 6 TL olmasını bekliyor. Bu beklentinin karşılanabilmesi için de ilk olarak beş yıldır değişmeyen 80 kuruşluk devlet desteğinin en az 1.5 TL olması gerektiği ifade ediliyor.

“Girdi maliyetleri azaltılmalı”

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, pamukta devletin girdi maliyetlerini düşürecek çalışmayı yapması gerektiğini belirtti. Bilgiç, “Devlet pamuk üreticisinin elinden tutacaksa, Türkiye’de pamuk üretiminin devamını sağlayacaksa, girdi maliyetleri azaltılmalı ve beş yıldır değişmeyen kilo başına 80 kuruşluk devlet desteği 1.5 TL’ye çıkarılmalı” dedi. Dünya piyasaları dikkate alındığında pamuk üreticisinin rekabet edebilmesi, üretimi sürdürebilmesi için eline kilo başına 80 cent geçmesi gerektiğini dile getiren Bilgiç “Bu da yaklaşık 5.6 lira demek. Piyasada pamuk fiyatının en az 5.5-6 lira olması lazım ki üretici üretime devam edebilsin. Devlet 1.5 TL destekleme primi verirse, üreticinin fiyat beklentisi karşılanabilir” diye konuştu. Pamukta dışa bağımlılığın giderek arttığına dikkat çeken Bilgiç, “Şu anda ihtiyacımız olan pamuğun yüzde 40’ını kendimiz üretiyor, yüzde 60’ını dışarıdan alıyoruz. 2020-2021 döneminde bu oran yüzde 30’a yüzde 70 olacak. Oysa pamuk tarım ürünleri içerisinde katma değer açısından birinci sırada. Hammadde olarak pamuğu kullanan tekstil sektörü 25 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Pamuk üretimi için 2020 çok kritik bir yıl”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pamukta üretimin sürekliliği için 2020’nin çok kritik bir yıl olduğunu söyledi. Türkiye’nin, pamuk gibi stratejik bir ürünü yüksek verimle yetiştirebilen nadir iklim, toprak-su şartlarına sahip olduğuna dikkat çeken Doğru, pandemide virüsle mücadele ve tekstil ürünlerine olan talebin düşmesinin, tekstil fabrikalarının minimum kapasiteyle çalışmasına ve pamuğa olan talebin azalmasına neden olacağını vurguladı. Doğru “Geçmişte iç piyasada yerli ürünün pahalı olduğunu, ithal pamuğun maliyetinin daha düşük ve cazip olduğunu, dünya fiyatlarıyla ürün almak istediklerini her ortamda dile getiren iplik sanayicisine de hatırlatmak isteriz ki; bugün iç piyasada 9.70 TL/Kg olan lif pamuk dünya piyasalarında 11.70 TL/Kg civarında alıcı buluyor. Çiftçimizin zarar etmeden, bu yıl pamuk ektiğine memnun olması, gelecek yılki ekim deseni için çok önemli. Bu nedenle çiftçimiz, pamuk destekleme primi ve diğer desteklerle beraber kütlü pamuk fiyatlarının toplamda 6 TL/Kg’ın altında olmamasını bekliyor" diye konuştu.

“İTHALATA GİDEN 2 MİLYAR DOLAR ÇİFTÇİYE VERİLMELİ”



CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, pamukta üreticilerin mağduriyetine dikkat çekerek “Türkiye’nin pamuk ithalatı 1 milyon tona dayandı. Hasadın sürdüğü şu günlerde 1 kilogram kütlü pamuk için çiftçinin eline en az 6 lira geçmeli” dedi. 2018'de 750 bin ton, 2019’da 800 bin ton pamuk ithal edildiğini hatırlatan Barut, “Bu yıl 1 milyon tonun üzerinde ithalat yapılacağı öngörülüyor. Pamuk ithalatına verdiğimiz 1.5 milyar dolar, 2020 yıl sonunda 2 milyar dolara çıkacak. İthalata ayrılan parayı çiftçimize versek, 80 kuruş olan primi 1.5- 2 lira olarak revize etsek üretici yeniden pamuk üretir” ifadesini kullandı.