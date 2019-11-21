Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Şurası kararlarını açıkladı

21 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası genel müdürü ile etraflıca görüştüğüne işaret ederek, "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

- Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.

- Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir.

- Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz.

- Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız.

- Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.

- Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık.

- 20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik.

Tarım Şurası sonrası kararları açıkladı

- Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız

- Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz.

- Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız.

- Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.

- Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız.

- Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Buna 2020'de de devam ediyoruz.

- Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz.

- Gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz.

- Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız.

- Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.