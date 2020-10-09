Cumhurbaşkanı’ndan pamukçuların 7 talebi
Pamuk üretimi yapılan illerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Pamukta piyasa koşullarının iyileştirilmesi için gereken tedbirler” başlığıyla bir rapor arzedildi
Pamuk üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren illerin ziraat odaları il koordinasyon kurulu başkanları, ticaret borsaları başkanları ve pamuk birlikleri başkanları, Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 maddeden oluşan bir rapor sundu. Raporda, pamuk üretiminin devamı için yapılması gerekenler sıralandı.
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