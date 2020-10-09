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Cumhurbaşkanı’ndan pamukçuların 7 talebi

Pamuk üretimi yapılan illerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Pamukta piyasa koşullarının iyileştirilmesi için gereken tedbirler” başlığıyla bir rapor arzedildi

Cumhurbaşkanı’ndan pamukçuların 7 talebi
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Pamuk üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren illerin ziraat odaları il koordinasyon kurulu başkanları, ticaret borsaları başkanları ve pamuk birlikleri başkanları, Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 maddeden oluşan bir rapor sundu. Raporda, pamuk üretiminin devamı için yapılması gerekenler sıralandı.

Ali Ekber Yıldırım'ın yazısının devamını okumak için tıklayınız

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