“Daha az iş gücü ile kısa zamanda daha fazla verim almayı amaçlıyoruz”

Sürdürülebilir üretim konusuna önem veren İGSAŞ, bu konuyu sahiplenerek birçok sosyal sorumluluk çalışmalarına imza attı. “Önder Çiftçi Toprak Analizi Projesi” ile tarımın sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Geliştirdikleri ödüllü mobil uygulama ile tarımın dijitalleşmesini sağlayarak çiftçilere yeni bir bakış açısı kazandırdıklarından söz eden İlkay Ünal, uygulama sayesinde tarlaları interaktif harita üzerinde pinleyerek kaydetmekten, bitki gelişim verilerini görsel olarak izlemeye kadar birçok olanak sağladıklarını anlattı.

Anlık hava durumu ve su stresi gibi önemli bilgileri takip ederek, tarım faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde planlanmasını sağladıklarını belirten Ünal, “Geleneksel tarım faaliyetlerinin yüksek teknoloji katkısı ile dijitalleşerek minimum maliyet ve maksimum faydaya evrilmesini, daha az iş gücü ile kısa zamanda çok daha fazla verim sağlanmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Toprağa Minnettarım” ile gübreleme eğitimleri veriyor

Öte yandan 5 yılı aşkın bir süredir yürütülen “Toprağıma Minnettarım” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında çiftçiler için su ve toprak analizi yaparak doğru gübreleme konusunda eğitimlerine devam ediyor. Bu eğitim ve analizler sayesinde çiftçilerin su, elektrik, mazot, gübre ve işçilik maliyetleri düştüğü gibi birim başına aldıkları verim de artış yaşandığı gözlemleniyor.

“Daha az girdi ile maksimum verim elde etmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye’nin geleceğini yine çiftçilerin inşa edeceğini belirten İlkay Ünal, Türkiye’de tarımın hak ettiği yeri alması, ‘kendi kendine yeten’ hatta dünya ihracatında lider ülke olabilmesi için doğru tarım yöntemlerini uygulanmasında yol gösterici olmaya devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tarımın, yaşamın vazgeçilemeyecek unsuru olduğunu kaydeden İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Tarım ülke geleceğimiz için en önemli ve stratejik sektör. Tarımsal ürünlerini kendine yetebilecek kadar üreten ülke sayısının çok sınırlı olduğu bir dünyada, Türkiye’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Çiftçilerin kadim bilgisini bilimsel çalışmalarla ve gelişen teknolojiler desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ünal, amaçlarının daha az girdi ile maksimum verim elde edebilmek olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken İlkay Ünal, dünyanın en eski tarım merkezi olan Anadolu ve Trakya’ya sahip olduğumuzun altınıçizdi.

Türkiye’nin tarımsal çeşitlilik yönünden oldukça zengin olduğunu belirten Ünal, bugün dünya tarımının en temel ürünlerinin anavatanının bu topraklar olduğunu ifade etti. Tüm bu avantajlara rağmen tarım sektöründe var olan potansiyelimizi tam olarak kullanamadığımızı söyleyen Ünal, “İGSAŞ olarak, üreticimizin üretimden kopmadan faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için, onların derdine derman olmaya, taleplerini şartlar elverdiğince yerine getirmeye, kısaca üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz her zaman başımızın tacıdır”

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili de mesajını paylaşan İlkay Ünal, şöyle konuştu: “Türkiye’nin gelişmesinde, ekonominin büyümesinde, üretimin çeşitlendirilmesi ve arttırılmasında, refah seviyesinin yükselmesinde, sağlıklı ve güvenli gıda temininde her türlü zorluğa rağmen alın terini dökerek tarladan sofraya en güzel ürünü gönderen kıymetli çiftçilerimizin kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz. Büyük emeklerle ve fedakârlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülkemize değer katan çiftçilerimiz sadece bir gün değil, her zaman başımızın tacıdır.”