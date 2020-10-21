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Damızlık küçükbaş yatırımlarına yüzde 85 hibe

Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek.

Damızlık küçükbaş yatırımlarına yüzde 85 hibe
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Hayvancılık Yatırımlarını Desteklemesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Belirlenen kriterleri taşıyan hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranda hibe desteği sağlanacak.

İpekböcekçiliği yatırımlarında, besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ile dut bahçesi tesislerinde hibe oranı yüzde 100 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği illerdeki damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarında ise hibe oranı yüzde 85 olarak belirlendi.

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