Defne yaprağına Çin kapısı yeniden açıldı: Hedef 75 milyon dolar

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Türkiye'nin önemli tarım ve orman ürünlerinden defne yaprağında ihracat pazarını genişletecek yeni bir adım atıldı. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan protokolle Türk defne yaprağının Çin'e ihracatının yeniden başlamasına imkan sağlandı.

Anlaşma, defne yaprağı ihracatçıları tarafından olumlu karşılandı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin Çin'e defne yaprağı ihracatının 2022 yılında 15 milyon dolarla zirve yaptığını belirtti.

Çin'in o dönemde Türkiye'nin defne yaprağı ihracatında açık ara ilk sırada bulunduğunu ifade eden Gürle, 2025 yılında ise bu ülkeye ihracatın durduğunu kaydetti.

Yeni protokolle birlikte sektörün önemli pazarlarından Çin'e ihracatın yeniden başlaması bekleniyor.

Hedef 75 milyon dolar

Türkiye'nin defne yaprağı ihracatından 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025'te ise 51 milyon dolar gelir elde ettiğini aktaran Gürle, Çin pazarının yeniden açılmasıyla ihracatta toparlanma beklediklerini söyledi.

Defne yaprağının katma değerli bir ihracat ürünü olduğuna işaret eden Gürle, Çin'e satışların yeniden başlamasıyla ilk aşamada 2024'teki 61 milyon dolarlık seviyeye dönülebileceğini, orta vadede ise 75 milyon dolarlık ihracata ulaşılabileceğini ifade etti.

İhracatın yüzde 64'ü Ege'den

Ege Bölgesi, Türkiye'nin toplam defne yaprağı ihracatının yüzde 64'ünü tek başına gerçekleştiriyor.

Gürle, Çin'e ihracatın yeniden başlamasına imkan sağlayan anlaşmanın hayata geçirilmesindeki çalışmalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sektör adına teşekkür etti.

8 ayda 35,5 milyon dolarlık ihracat

Türkiye, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde 78 ülkeye toplam 35,5 milyon dolarlık defne yaprağı ihraç etti.

Bu dönemde en fazla ihracat 6,8 milyon dolarla Tayvan'a gerçekleştirildi. Tayvan'ı 3,4 milyon dolarla ABD ve 3,2 milyon dolarla Polonya takip etti.