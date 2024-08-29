Değişen iklim meyvelerin tadını da rengini de etkiliyor
İklim değişikliğinin tarım alanlarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, "Sıcak havalarda meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor" dedi. Bahar, kuraklığa toleranslı fidanların geliştirilmesi için ülkede yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu ve tarım üreticilerinin bu yönde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sıcaklık artışlarının bitkilerin tüm fizyolojisini etkilediğini ifade eden Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor. Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor." dedi.
Kuraklığa toleranslı fidanlar geleceğin teminatı
Üreticilerin özellikle akademik çalışmaları yakından takip etmesini isteyen Bahar, ülkede kuraklığa toleranslı fidanların geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu anlattı. Bahar, üreticilerin iklim değişikliğinden etkilenmemek için günlük stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde üreticiler bahçelerinde gölgeleme yapabiliyor. Meyvenin yetişmesi için uygun ortamları oluşturabiliyor. Oradaki meyvenin tadı ve aroması çok daha iyi olabiliyor" dedi.