Değişen iklim meyvelerin tadını da rengini de etkiliyor

Sıcaklık artışlarının bitkilerin tüm fizyolojisini etkilediğini ifade eden Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor. Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor." dedi.

Kuraklığa toleranslı fidanlar geleceğin teminatı

Üreticilerin özellikle akademik çalışmaları yakından takip etmesini isteyen Bahar, ülkede kuraklığa toleranslı fidanların geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu anlattı. Bahar, üreticilerin iklim değişikliğinden etkilenmemek için günlük stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde üreticiler bahçelerinde gölgeleme yapabiliyor. Meyvenin yetişmesi için uygun ortamları oluşturabiliyor. Oradaki meyvenin tadı ve aroması çok daha iyi olabiliyor" dedi.