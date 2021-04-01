Devtaş, bu yıl ihracata yöneldi

Manavgat ilçesinde iki yıl önce sera, sarartma ve paketleme tesisi ile üretim faaliyetlerine başladıklarını ve bölgenin en büyük muz üretim tesislerinden biri olduklarını aktaran Devtaş Otelcilik Turizm İnşaat Yatırım Ticaret Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Taş, toplam 700 dönüm arazide üretim, depolama, sarartma ve paketleme tesisi ile hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlam temeller ve köklü geçmişinden gelen deneyimle kurdukları şirketin kısa sürede Türkiye’nin sayılı tarım firması haline geldiğini belirten Taş, ‘Aymuz’ markasıyla pazarda yer aldıklarını kaydetti. Bünyelerinde yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladıklarını ileten Taş, ‘’650 dönümde muz, 50 dönümde yaban mersini ile 26 çeşit tropikal meyve üretiyoruz. Tarımın çeşitli endüstriyel boyutu ile ilgilendiğimiz ürünü yetiştirip paketleme aşamasına kadar depolama, soğuk hava tesisi, doku kültürü, zirai ilaç, gübre, dağıtım ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz’’ diye konuştu.

Ar-Ge ile büyüyor

Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bu şekilde büyümelerini sürdürdüklerini dile getiren Taş, şunları kaydetti: “Ar-Ge çalışmaları ile örtü altı ve açıkta tropikal meyvelerin üretimini yapıyoruz. Tarım faaliyetlerimizle çiftçiye tam destek veriyoruz. Çiftçilerimizin arazisinde ürünü yetiştiriyor ve satın alıyoruz. Market zincirleri sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. 26 çeşit tropikal meyvenin her birinden 5’er, 10’ar dönüm ekerek Ar-Ge çalışmalarımızın sonuçlarına göre ekime başlıyoruz. Geçen yıl Ar-Ge denemelerinde başarılı olan meyvelerimizi bu yıl üretmeye başladık. Yine çatı GES projesiyle de kendi enerjimizi üretiyoruz. Sürdürülebilir tarım ve geleceğimiz için 2021 yılında da bu alanda tarımsal üretim ve yatırımlarımız devam edecek.”

"Pandemi 7,5 milyon dolarlık yatırım yaptık"

Pandemi sürecini iyi geçirdiklerini ve bu yıl 7.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını duyuran Ayhan Taş, 2021 hedefl erini Freeze Drying (dondurarak kurutma) ile başta kurutulmuş muz, meyveler ve besin değeri yüksek sebzeler üretip ihraç etmek istediklerini aktardı. Avrupa’nın en çok tükettiği dondurulmuş kırmızı renkli tropikal meyveleri ihraç etmeyi planladıklarını bildiren Taş, “İhracatta ilk hedefimiz Çin, ABD ve Dubai ve komşu ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerde donmuş gıda tercihi yüksek ve talep bulunuyor. İyi tarım uygulamaları ile üretmeye devam edeceğiz. Tarımda geri dönüşüme de önem veriyoruz. Muz ağaçlarının hevenk, gövde ve yapraklarından gübre üretiyoruz” dedi.