Dikili sera bölgesine 4 katı talep geldi

03 Şubat 2020

Nihat DELİBAŞI

İzmir TDİOSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı İZTO Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 200 milyon TL’si altyapı, 800 milyon lirası üst yapı olmak üzere 1 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek İzmir’in ilk TDİOSB’de 2 bini kadın olmak üzere 3 bin 500 kişilik istihdam sağlanacağını söyledi.

Menderes Süs Bitkileri ve Çiçekçilik TDİOSB, Bayındır Süs Bitkileri ve Çiçekçilik TDİOSB, Seferihisar Sera TDİOSB, Su Ürünleri TDİOSB’lerin ise alan araştırmaları ve fizibilite çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Öğmen, İzmir’in tarım potansiyelini ve tarıma dayalı sanayisini en yüksek seviyede değerlendirmek adına örtü altı tarımın geliştirilmesi ve teknolojik tarımın yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Öğmen, en küçüğü 25 bin m2 olmak üzere farklı büyüklüklerde toplam 49 teknolojik sera parseli bulunacağını belirtti. Öğmen TDİOSB alanında ayrıca İhracat Destek Ofisi, Tarım Teknolojileri ve Araştırma Merkezi, Tarımsal üretim ve su kalite laboratuvarı, Tarım Lisesi veya Yüksek Okulu ile yenilenebilir enerji üretim tesislerinin yer alacağını kaydetti.