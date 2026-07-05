Doğal afetlerin tarıma faturası büyüyor: İlk 6 ayda 900 bin dekar zarar gördü

Sel, su baskını, don, dolu ve fırtınanın ilk 6 ayda yaklaşık 900 bin dekar tarım alanında hasara yol açtı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, doğal afetlerin tarımsal üretimdeki etkilerini değerlendirdi.

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de doğal afetlerin sayısı ve şiddetinin arttığını dile getiren Bayraktar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, dünyada doğal afetlerin tarım sektörüne verdiği yıllık ortalama zararın 1990'lı yıllarda 64 milyar dolar iken son yıllarda 144 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bayraktar, 1991-2023 yıllarında doğal afetlerin tarıma verdiği toplam zararın 3,26 trilyon dolar olduğu bilgisini vererek, son 30 yılda 4,6 milyar ton tahıl, 2,8 milyar ton meyve ve sebze, 900 milyon ton et ve süt ürününün doğal afetler sebebiyle zarar gördüğünü ifade etti.

"Sel ve su baskınları üretimi olumsuz etkiledi"

Afetlerin tarımsal üretime verdiği zararın tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, tarımsal açıdan "afet yılı" olarak anılacak 2025'in ardından 2026'da da afetlerin devam ettiğini hatırlattı.

Bayraktar, afetlerin yaşandığı 70'ten fazla ilde mağdur olan üreticilerle yan yana gelerek zararı bizzat gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"2026 yılının ilk 6 ayında sel ve su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Zarar gören toplam alanın yaklaşık yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı. 2026 yılının ilk 6 ayında, 28 ilde sel ve su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor. Afetler yalnızca ürün kaybına neden olmuyor, üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor."

"Hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemeli"

İçinde bulunulan 2025-2026 sezonunun ülke geneli için bereketli bir yıl olacağını vurgulayan Bayraktar, doğal afetler sebebiyle ürününü ve gelirini kaybeden üreticiler için ise durumun böyle olmayacağına dikkati çekti.

Bayraktar, çiftçilere tarım sigortası yaptırmanın önemini her zaman vurguladıklarını, buna rağmen sigortalılık oranının düşük seviyede olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli sebebi de devlet desteği olmasına rağmen sigorta primlerinin çiftçi gelirlerine göre yüksek olmasıdır. Sigortası olan üreticilerimizin zararları karşılanacaktır. Fakat diğer tarafta sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardım yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılmalıdır. 'Bereketli bir sezon' diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir."