Dökme zeytinyağı ihracatındaki yasak kalktı

5 kg üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına 2021 ve 2022 yıllarında getirilen yasağın yanlış bir karar olduğunu her ortamda dile getirdiklerini vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR ile makamlarında yaptıkları görüşmelerde yasağın kaldırılması taleplerini gerekçeleriyle bir kez daha aktardıklarını, Bakanlığında 7 Temmuz’da yasağı kaldırdığını dile getirdi.

Türkiye’nin Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre; 2021/22 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girdiğine işaret eden Başkan Er, “Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketimi 150 bin ton civarında. Bu şartlarda ihraç edilebilecek 130-140 bin ton civarı zeytinyağımız olduğunu yasak kararının alındığı ilk gün vurguladık. Yeni sezona 90-100 bin ton arasında ihraç edilebilecek stokla giriyoruz. Önümüzdeki yıl zeytinyağında var yılı. Hem ihracat için, hem de iç tüketim için ürün arzında bir sorun yaşanmayacak. O nedenle yasağın kaldırılması hem üreticilerimiz, hem de ihracatçılarımız için son derece isabetli bir karar oldu. Bu kararı alan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin zeytincilik sektörüne son 20 yılda büyük yatırımlar yaptığını hatırlatan EZZİB Başkanı Davut Er, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım ve Orman Bakanlığımız 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımızı 190 milyona yükseltti. Bu ağaçlar tam verimli hale geldiğinde 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyoruz. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracat kanallarının sürekli açık olması şart. Zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın zihinlerden çıkarılması gerekiyor.”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin Ankara temaslarına EZZİB Başkanı Davut Er, Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman ve EİB Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal katıldı.

Zeytinyağı ihracatı yasağa rağmen arttı

Türkiye, 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan 2021/22 zeytinyağı ihraç sezonunda 8 aylık dönemde 36 bin 797 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 124 milyon 798 bin dolar döviz getirisi sağladı. Zeytinyağı ihracatı 2020/21 sezonunun aynı döneminde miktar bazında 28 bin 504 ton, döviz geliri olarak 82 milyon 751 bin dolar olmuştu.

Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 29 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 51’e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri 46,5 milyon dolarlık taleple Türk zeytinyağını en çok talep eden ülke olurken, Japonya 10 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İspanya’ya ise; 8,6 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi.