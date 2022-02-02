Domates fiyatında 7 yılın yükseliş rekoru

Domates fiyat endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142.87 artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası(ATB) Ocak ayı hal endeksleri açıklandı.

ATB'nin konu ile ilgili raporuna göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 32.95’lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 107.31 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı artışı oldu.

Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 46.04’lük artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 1.32 azaldı.