Dünya Bankası'ndan İzmir'deki OSB'ye 30 milyon dolar finansman

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (Dikili TDİOSB) finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmanın imza töreni, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Törende, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Deniz Oruç, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şahin Çakan, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Uçak ve Ercan Korkmaz hazır bulundu.

Yüzde 60'ı hibe, üç yıl geri ödeme yok

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında imzalanan anlaşma sonucunda, Dikili TDİOSB Projesine yüzde 60’ı hibe ile 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl geri ödemeli 30 milyon dolar finansman sağlanacak. Bu ödenekle Dikili TDİOSB altyapı inşaatları (yol, atık su, yağmur suyu, kullanma suyu, elektrik, Telekom, menfez, kuşaklama kanalı, istinat duvarları) ve jeotermal kuyular, ishale hatları ile ısı merkezi imalatları finanse edilecek.

'3 bin 500 kişiye istihdam'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dikili TDİOSB Projesi bizim için büyük önem taşıyor. Tarım yapılması mümkün olmayan bir arazide modern ve teknolojik imkanlarla tarımsal üretimi ve bu üretime dayalı bir kümelenmeyi amaçlayan proje ile teknolojik seralarda üretimi gerçekleştirilecek yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunulacak, kadınlar başta olmak üzere, 3 bin 500 kişiye istihdam oluşturulacak” dedi.