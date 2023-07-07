Dünya gıda fiyatları dip seviyeye geriledi
Dünya gıda fiyatları endeksi Haziran ayında şeker, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayındaki revize edilmiş 124.0 seviyesinden Haziran ayında 122.3'e düştü.
Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 124.3 olarak açıklanmıştı.
Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin %23.4 altında bulunuyor.