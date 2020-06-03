Dünya Süt Haftası Özel yayını
Dünya Süt Haftası Özel yayınında Ceyhun Kuburlu, Ali Ekber Yıldırım ve Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel ile "Çiftlikten Sofralara" süt konuşuluyor.
Dünya Süt Haftası Özel yayınlarına devam ediyor. Bugünün konukları Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel ve Ali Ekber Yıldırım, moderatör Ceyhun Kuburlu ile birlikte "Çiftlikten Sofralara" sütü konuşuyor.