Dünya tarım sektörü Antalya’da buluştu

Antalya Fuar Merkezi’nde (ANFAŞ) düzenlenen Growtech Fuarı’nda dünya tarım profesyonelleri bir araya geldi. 27 Kasım’a kadar sürecek fuara 25 ülkeden 510 firma katılıyor. Fuarda sera ve sulama teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve koruma, tarım makinaları ve hayvancılık olmak üzere toplam 5 alanda faaliyet gösteren firmalar stant açtı. Growtech Fuar Direktörü Engin Er yaptığı açıklamada, 60 bin metrekare fuar alanı büyüklüğüne sahip Growtech’te, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarımın ve çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten birbirinden ilginç ve inovatif ürünler ile markaların yer aldığını söyledi.

3 ülkeden milli katılım

Dünya tarım profesyonellerini Growtech ile Antalya’da bir araya getirdiklerini söyleyen Er, “Tarım sektörünün güçlü pazar ülkelerinden Hollanda, İspanya ve Macaristan, özel pavilyonlarında ülke bazında milli katılım sağlıyorlar. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile birlikte düzenlediğimiz alım heyeti programımıza 7 ülkeden yaklaşık 20 büyük alıcı katıldı. Dünya tarımının güçlü oyuncularını, Antalya’da aynı çatı altında bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

Fuarda gerçekleşecek ‘Pandemi İklim Değişikliği ve Tohumun Önemi” başlıklı panelde ise DÜNYA Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer konuşma yapacak. Fuarın ikinci günündeyse, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile birlikte yapılan ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri verilecek. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Akdeniz TTO), ATSO ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile bu yıl 5’incisi düzenlediği Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP), 3’üncü kez gerçekleştirilecek. Gübre Üreticileri ve İthalatçıları İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, AB Yeşil Mutabakatının sektöre etkileriyle ilgili bir konferans verecek.